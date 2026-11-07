Msc World Asia, conto alla rovescia per il debutto da Genova

Msc Crociere rafforza la programmazione nel Mediterraneo con Msc World Asia, che debutterà da Genova il 6 dicembre 2026. La nuova ammiraglia proporrà crociere settimanali con tappe a Barcellona, Marsiglia, Civitavecchia, Messina e La Valletta. Napoli entrerà negli itinerari dall’estate 2027. La nave resterà nell’area per la prima stagione invernale e quella estiva, per poi spostarsi nei Caraibi meridionali nell’inverno 2027/2028, con itinerari di 7 e 14 notti.

Per Leonardo Massa, vice president Southern Europe divisione crociere del Gruppo Msc, la strategia punta a valorizzare porti e destinazioni del Mediterraneo tutto l’anno, rafforzando i rapporti con i partner locali. A bordo 144 suite Msc Yacht Club in sette categorie, oltre 40 locali, il primo Eataly sul mare in Europa e l’area Venchi di 300 mq. Completano l’offerta nuove attrazioni per le famiglie e quattro nuovi spettacoli.