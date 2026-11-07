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Msc World Asia, conto alla rovescia per il debutto da Genova

Msc World Asia, conto alla rovescia per il debutto da Genova

Msc Crociere rafforza la programmazione nel Mediterraneo con Msc World Asia, che debutterà da Genova il 6 dicembre 2026. La nuova ammiraglia proporrà crociere settimanali con tappe a Barcellona, Marsiglia, Civitavecchia, Messina e La Valletta. Napoli entrerà negli itinerari dall’estate 2027. La nave resterà nell’area per la prima stagione invernale e quella estiva, per poi spostarsi nei Caraibi meridionali nell’inverno 2027/2028, con itinerari di 7 e 14 notti.

Per Leonardo Massa, vice president Southern Europe divisione crociere del Gruppo Msc, la strategia punta a valorizzare porti e destinazioni del Mediterraneo tutto l’anno, rafforzando i rapporti con i partner locali. A bordo 144 suite Msc Yacht Club in sette categorie, oltre 40 locali, il primo Eataly sul mare in Europa e l’area Venchi di 300 mq. Completano l’offerta nuove attrazioni per le famiglie e quattro nuovi spettacoli.

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