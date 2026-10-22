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Msc presenta la Grand Hamptons Villa, la suite per famiglie al debutto su Msc World Atlantic

Msc presenta la Grand Hamptons Villa, la suite per famiglie al debutto su Msc World Atlantic

Msc Crociere amplia l’offerta per le famiglie con la Grand Hamptons Villa. Già prenotabile, la nuova suite debutterà su Msc World Atlantic, che salperà a novembre 2027 da Port Canaveral.

Unica a bordo, ospiterà fino a 8 persone in oltre 230 mq interni ed esterni distribuiti su due livelli. Progettata con Storyland Studios, comprende cinema privato, giochi interattivi, torre da arrampicata, suite per bambini e terrazza con idromassaggio.

Inclusi anche maggiordomo e concierge 24 ore su 24, accesso alle aree Msc Yacht Club, bevande Premium Extra, wi-fi e cene illimitate nei ristoranti tematici. “La domanda di viaggi per famiglie e gruppi multigenerazionali continua a crescere”, spiega il ceo Gianni Onorato illustrando il target a cui è destinata la nuova area.

Msc World Atlantic proporrà itinerari di 7 e 14 notti nei Caraibi orientali e occidentali, con scalo a Ocean Cay, alle Bahamas. Una proposta che punta su spazi condivisi e privacy per famiglie o due nuclei in viaggio insieme.

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