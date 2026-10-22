La programmazione 2027 di Gattinoni Travel valorizza interessi personali, approfondimento culturale e specializzazione professionale. “Abbiamo sviluppato nuovi tour explore che portano a vivere destinazioni come Canada, India e Uzbekistan con un taglio fuori dal classico tour con accompagnatore”, ha spiegato a TTG Travel Experience, Alberto Alberi, travel experience & luxury manager del Gruppo Gattinoni.

Tra le novità, i city tour sono stati potenziati “con itinerari da studiare e personalizzare in loco in base agli interessi del gruppo”, mentre l’offerta dei tour tematici include i nuovi itinerari Art accompagnati da divulgatori culturali nella Borgogna medievale e a Napoli, Vienna e Sicilia barocche.

La programmazione include poi i viaggi Archeo nel Mediterraneo, a Malta e in Turchia; e i tour Astro per ammirare l’aurora boreale in Svezia e Lapponia, l’eclissi di sole in Argentina, o le costellazioni in Egitto, Algeria e Kazakistan.

Gattinoni Travel popone poi le esperienze Photo in Vietnam, Islanda, Mongolia e Tanzania: “Identifichiamo 4 eventi religiosi e culturali caratteristici dei Paesi all’anno da scoprire con il fotografo Luigi Rota per imparare a fotografare da neofiti”, ha precisato Alberi.

Un’ulteriore novità sono i Digital Detox Retreat, esperienze di fascia Premium in strutture di lusso italiane con anima spirituale condotte dall’esperto di benessere digitale Ruggero Carciofi. La prima, in programma ad aprile a Borgo Monchiero nelle Langhe, prevede quattro giorni dedicati al recupero dell’attenzione, del sonno e delle relazioni.