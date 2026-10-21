Sicilia a doppia cifra: i dati 2026 di Assaeroporti

Diversificare le motivazioni di viaggio, valorizzare le aree interne e distribuire i flussi lungo tutto l’anno. Questi gli obiettivi della Regione Sicilia, che si è presentata a TTG Travel Exoperience forte di dati estremamente incoraggianti.

Secondo le elaborazioni della piattaforma IODAH® su dati Assaeroporti riportate dall’assessorato, infatti, nei primi otto mesi del 2026 il traffico passeggeri negli aeroporti siciliani è cresciuto del 24,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, con incrementi anche in inverno e primavera. Il dato riguarda la mobilità da e verso l’isola ed è distinto dagli arrivi turistici nelle strutture ricettive. Aumenta, inoltre, il peso del traffico proveniente dai Paesi dell’Unione europea, vicino al 50% del totale, mentre la quota domestica si colloca poco al di sotto del 31%.

Alto il livello di soddisfazione

L’analisi di oltre 150mila recensioni evidenzia, poi, un elevato livello di soddisfazione, con le valutazioni più favorevoli espresse dai visitatori di Stati Uniti, Polonia, Australia e Regno Unito. Positivo anche il gradimento dei turisti italiani, francesi, tedeschi, svizzeri e spagnoli. Polonia e Regno Unito si distinguono, nell’analisi, per una durata media del soggiorno alberghiero superiore ai tre giorni.

Durante TTG Travel Experience, inoltre, le destinazioni siciliane si sono distinte ai premi Italia Destinazione Digitale 2026, assegnati da The Data Appeal Company – Gruppo Almaviva. La Sicilia ha conquistato l’intero podio nella categoria “Destinazione con la Migliore Offerta di Esperienze”: Trapani al primo posto, Enna al secondo e Messina al terzo. Il riconoscimento premia la qualità e la varietà delle proposte acquistabili online.

Tornando alle elaborazioni IODAH® su dati regionali, si sottolinea come, per il mercato tedesco, maggio, settembre e ottobre siano tra i mesi di maggiore afflusso, evidenziando l’interesse per la Sicilia nei periodi primaverili e autunnali.

A creare ulteriori occasioni di soggiorno contribuisce il calendario degli eventi, con appuntamenti a titolarità regionale quali il Sicilia Jazz Festival, il Bellini International Context, la Coppa degli Assi e la Settimana di Musica Sacra di Monreale. Un ruolo significativo spetta anche ai Carnevali Storici della Sicilia, espressione di un patrimonio festivo radicato nelle comunità che raccontano l’Isola attraverso tradizioni e saperi locali.