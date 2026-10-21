Si chiama “Che spettacolo l’Italia! What a movie Italia is!” la nuova iniziativa istituzionale promossa dal Ministero del Turismo in collaborazione con Enit e presentata alla Festa del Cinema di Roma dal ministro Mazzi. L’obiettivo è promuovere il turismo in Italia attraverso il linguaggio e i volti più noti del grande cinema.

“L’Italia del turismo è l’Italia dell’entusiasmo e della bellezza, perché è l’Italia che cerca di presentarsi al meglio nel mondo - ha spiegato Mazzi, come riportato da agi.it -. Tutti gli operatori del turismo operano e lavorano in questo senso. I dati ci danno ragione: nei primi nove mesi del 2026, con il dato aggiornato a settembre, abbiamo raggiunto 523,7 milioni di presenze turistiche totali. Credo che il cinema e il turismo siano accomunati dal senso di un’Italia della creatività e della bellezza e dal voler portare i nostri contenuti, le nostre narrazioni e la nostra storia. Nonostante tutto, siamo qua e stiamo dicendo che l’Italia è uno spettacolo”.

L’idea, ha aggiunto il ministro, è nata da un incontro con Alessandro Preziosi, tra i protagonisti dell’ultimo Sandokan. “Gli dissi: ‘Che bello, sei stato in Malesia’. E lui mi rispose che in realtà era stato 16 settimane in Calabria, tra Tropea e Isola di Capo Rizzuto. Lì è scattata l’idea, considerando anche che nel 2026 la Calabria è tra le regioni cresciute di più sul piano turistico. Un’altra conferma è arrivata dall’incontro con Claudio Gioè, che mi ha raccontato di come Mozia, set di Makari, sia un suo luogo dell’anima. Vogliamo promuovere l’Italia con l’aiuto di produttori, attori e registi”.

L’iniziativa prevede l’introduzione del format dei film turismo: cortometraggi originali in qualità cinematografica di durata compresa tra 5 e 10 minuti, distribuiti in coda a film per le sale, film-tv o serie televisive (nei formati lunga-serie o mini-serie) in prima programmazione. Si tratterà di brevi racconti in cui registi e cast illustreranno al pubblico i luoghi reali delle riprese, valorizzando borghi e città che assumono centralità narrativa nelle storie. I produttori potranno inviare le loro proposte al Ministero del Turismo e una commissione valuterà la coerenza di tali proposte con le finalità di promozione dello sviluppo del turismo italiano. Per la realizzazione e acquisizione dei film turismo e per le relative attività di distribuzione e divulgazione sono previsti stanziamenti fino a quattrocentomila euro. Il progetto avrà carattere sperimentale per un anno e l’avviso sarà reso pubblico martedì 10 novembre 2026.