La Turchia meno conosciuta, tailor made, che resta nel cuore. È il nuovo prodotto che, subito dopo il TTG Travel Travel Experience, è entrato a far parte dell’offerta di Alidays. “Dopo il Marocco, lanciato a luglio - ha dichiarato in fiera Davide Catania, ceo di Alidays -, ora programmiamo questa destinazione in costante crescita che è la Turchia. Manteniamo la stessa nostra filosofia di sempre, ovvero proponiamo un Paese diverso da quello che tutti offrono, sempre cucito su misura per il cliente”.

Tour dedicati alle coppie, ai piccoli gruppi, alla scoperta della Costa Turchese o dei siti archeologici più antichi del mondo della Tracia sono solo alcune delle proposte a disposizione sul sito. “Anche noi proponiamo la Turchia classica con gruppi massimo da 12 persone - ha aggiunto Sonia Cogorno, destination manager del to -. Ma la nostra forza è il tailor made, quindi quello che diciamo agli agenti di viaggi è di prendere spunto dal nostro sito, per poi personalizzare il viaggio”.

Tra le proposte, ad esempio, “fuga romantica”, viaggio di coppia a Istanbul con crociera sul Bosforo al tramonto, con lo champagne a bordo di yacht esclusivi e scoperte enogastronomiche uniche. “Il Marocco è andato benissimo, e il 90% delle richieste è stato costruito su misura col cliente. Sono sicura che anche la Turchia sarà un successo” ha concluso Cogorno.