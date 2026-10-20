Durante il TTG 2026, Adutei - Associazione dei Delegati Ufficiali del Turismo Estero in Italia ha annunciato il rinnovo del proprio direttivo per il prossimo biennio. Kyriaki Boulasidou, Direttore Ente Nazionale Ellenico del Turismo dal 2013, è stata confermata alla guida dell’associazione per il periodo 2026-2028.

“La mia esperienza in Adutei è molto positiva e il poter collaborare con soci di culture e tradizioni diverse rappresenta un’eccezionale opportunità di arricchimento e ampliamento della vision sul turismo – ha dichiarato Boulasidou durante l’assemblea - la condivisione di contenuti e azioni comuni consente a tutti i soci di migliorare e di ottimizzare il proprio personale approccio alla promozione”.

Oltre alla riconferma di Boulasidou come presidente, Ester Tamasi, direttrice della Malta Tourism Authority, resta nel ruolo di vicepresidente Roma e Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo, in quello di vicepresidente Milano.

Luboš Rosenberg, direttore dell’Ente Nazionale Ceco per il Turismo – Czechtourism, è il nuovo tesoriere, mentre Daniele Manetti, direttore Visit Flanders - Ente del turismo delle Fiandre, è stato nominato nuovo segretario generale.