“Voi siete una comunità fortissima, dal primo incontro ho trovato delle persone piene di iniziativa, un mondo dinamico, ve lo dico con affetto. Sono appena tornato dal TTG di Rimini e ogni giorno era una festa, grazie per come mi avete accolto”. Lo ha dichiarato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi aprendo l'evento del Mitur “Italia economia del turismo! Manifesto per il futuro” che si è svolto sabato al Tempio di Venere al Colosseo a Roma.

“Oggi diamo per la prima volta un dato molto significativo e cioè che nei primi 9 mesi del 2026 abbiamo registrato 523 milioni 700 mila presenze, il 4,7% in più del 2025 che era già un anno record”. Il ministro ha poi aggiunto: “Veramente stiamo diventando una superpotenza anche dal punto di vista turistico. Abbiamo ancora tre mesi davanti e soltanto a 11.800.000 presenze per superare il record del 2025, quello che ci ha consentito di sorpassare la Francia e anche la Spagna che è un dato eclatante. Sembrava irraggiungibile”.

Oltre 30 i relatori che si sono poi alternati sul palco in rappresentanza delle principali associazioni del mondo turistico. Da tutte una richiesta comune, fare del turismo italiano un’industria capace di lavorare 365 giorni l’anno.