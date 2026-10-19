La Réserve apre un indirizzo privato a Firenze

Una nuova residenza si aggiunge alla collezione de La Reserve. Il concetto visionario ideato da Michel Reybier oltre vent’anni fa trova oggi una nuova espressione con l’apertura di La Réserve Firenze, all’interno di Palazzo Segni, acquistato nel 2022 da Olivia e Grégory Marciano, che volevano preservare l’anima del luogo, donandogli al tempo stesso una seconda vita.

L’incontro con la visione di Michel Reybier ha guidato la rinascita del palazzo con l’intervento degli architetti d’interni Gilles & Boissier: sono nati 6 appartamenti da 180 a 210 metri quadrati con una, due o tre camere da letto completati da spazi comuni: un salotto, una sala giochi con biliardo, una biblioteca dedicata all’Italia, all’arte e al design, una palestra e un patio ombreggiato.La ristorazione in appartamento è affidata a un’istituzione fiorentina, la trattoria Cammillo. Ogni giorno una housekeeper dedicata si prende cura del benessere degli ospiti, con attenzione e discrezione e il maître de maison condivide con gli ospiti i segreti meglio custoditi della città, attraverso esperienze esclusive: visite culturali private, tennis tra gli ulivi nella tenuta dei proprietari, degustazioni di vini, corsi di cucina o di mixology.

Dal 2003, sotto la guida del fondatore Michel Reybier, La Réserve porta avanti una visione unica dell’ospitalità: creare indirizzi intimi e senza tempo, legati alla cultura del luogo in cui sorgono. Ma soprattutto, un vero “art de vivre” ispirato a valori forti, sostenuto da una presenza autentica e dedicato al benessere e alla realizzazione di ciascuno. Oggi La Réserve accoglie i suoi ospiti in 4 hotel e 7 residenze private nel mondo.