Decathlon Pro sbarca a In Out di Rimini: Innovazione, Sport e Benessere per il settore Hospitality!

Il mondo dell’accoglienza è in continua evoluzione e lo sport, unito alla cura del proprio benessere, è diventato un’esigenza imprescindibile per i viaggiatori moderni. Per questo motivo, noi di Decathlon Pro siamo entusiasti di annunciare la nostra partecipazione alla fiera In Out di Rimini, l’appuntamento di riferimento per il mercato del turismo e dell’ospitalità in Italia. Il nostro obiettivo? Unire attraverso lo sport, per rendere il benessere accessibile a tutte le persone, anche in vacanza, supportando le strutture ricettive con soluzioni innovative, chiavi in mano e su misura per i propri ospiti.

Le Novità in Anteprima: Cosa scoprirete nel nostro stand? Quest’anno abbiamo deciso di puntare su tre soluzioni esclusive, studiate appositamente per arricchire l’offerta delle strutture alberghiere e migliorare l’esperienza dei clienti: · La nuova Smart Bench: Il design incontra il fitness. Una panca multifunzione compatta, elegante e all’avanguardia, ideale per gli hotel che vogliono implementare o rinnovare la propria area gym (o creare un angolo fitness in camera). La Smart Bench racchiude in un unico strumento tutto il necessario per un allenamento completo ed efficace. · Sport Box - Kit Pronti all’Uso: Presenteremo le nostre nuove box pensate per la realizzazione di Kit Sportivi esclusivi. Un servizio dal grande valore aggiunto da proporre ai vostri ospiti: che si tratti di un kit per lo yoga, per il ciclismo o per gli sport acquatici, fornirete loro tutto l’equipaggiamento necessario per godersi il tempo libero e la natura circostante, senza il peso di dover portare l’attrezzatura da casa. · Vending Machine Decathlon: L’accessibilità prima di tutto. Proporremo una soluzione concreta e automatizzata da installare direttamente all’interno delle vostre strutture: distributori automatici pensati per incrementare l’offerta di servizi in hotel. I vostri ospiti avranno accesso H24 a una selezione di prodotti e accessori sportivi (e non solo) utilissimi per il loro soggiorno.