Prosegue il dibattito sull'imposta di soggiorno, riaperto nei giorni scorsi dalla proposta di Assohotel di prevedere l'istituzione di un regolamento nazionale, mai approvato dal Parlamento in 15 anni. L'Anci ha invece presentato in Parlamento la richiesta di mantenere lo status quo, cioè di protrarre nel 2027 quella che è la disciplina del 2026, ma il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi non sembra dello stesso avviso. “Per l’imposta di soggiorno la mia intenzione, nel tempo che mi rimane, è di procedere a una ripresa di un testo che era stato impostato a inizio legislatura, che trovava un po' tutti d'accordo e che però non è andato avanti”, ha dichiarato. Il testo sarebbe quello arrivato in aula nel 2024, ma con alcune modifiche.

“Vorrei cercare di revisionarlo, condividendolo con tutte le parti e prevedendo che una percentuale del gettito possa andare alla formazione del personale, in particolare del personale più giovane”. Il ministro avrebbe fatto sua anche la richiesta degli albergatori di ricevere un aggio per l’attività di raccolta dell’imposta di soggiorno. “Sono loro effettivamente quelli che riscuotono l’imposta e noi alla fine dovremmo pensare di riconoscere una piccola percentuale per questa attività a cui provvedono e sulla quale da anni si stanno battendo”, ha concluso.