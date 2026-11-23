La Croazia consolida il suo appeal sul mercato italiano. “Da gennaio a ottobre del 2026 gli arrivi italiani hanno superato quota 950.800, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre i pernottamenti hanno raggiunto 3,938 milioni a +3%, confermando l’Italia tra i nostri primi dieci mercati”, rivela a TTG la direttrice dell’ente croato per il turismo Viviana Vukelić.

Nei primi dieci mesi del 2026 gli arrivi totali sono stati 21.294.000, in aumento dell’1,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per il 2027 l’ente punta a valorizzare esperienze culturali, enogastronomia, natura ed entroterra per “creare maggiore valore, elevare la qualità dell’offerta e distribuire in modo più equilibrato i flussi”.

Cosa piace agli italiani

Gli italiani, legati alla costa per tradizione, portano “risultati molto positivi anche nella Croazia continentale, con una crescita degli arrivi e dei pernottamenti”. Regioni più apprezzate sono l’Istria (+10%), il Quarnaro (+3%) e le aree continentali di Zagabria, confermando che “l’italiano è curioso e sta scoprendo le diversità del Paese”.

La vicinanza geografica, inoltre, favorisce soggiorni brevi e viaggi ripetuti, sebben il mercato mostri “una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo, con una preferenza per la bassa e media stagione e una pianificazione anticipata”. Vukelić confida nel proseguimento di questa tendenza positiva e di poter concludere con successo un’altra stagione turistica grazie al ricco palinsesto natalizio.

Per quanto riguarda i collegamenti con l’Italia, l’Ente segnala un interesse crescente per i viaggi in autobus, mentre per la stagione 2027 si attendono ancora aggiornamenti sulle rotte aeree.