Le destinazioni turistiche devono iniziare a mettere in conto il rischio climatico nella loro strategia di lungo periodo, secondo una nuova ricerca presentata ad Antalya durante la Cop31. I risultati provengono dai primi dati del Destination Climate RiskScan, una piattaforma sviluppata da Travel Forward, Risklayer e Celth. I ricercatori hanno analizzato le pressioni climatiche in 2.588 regioni distribuite in 263 Paesi e territori, come riporta Travel Daily News.

Entro il 2050 il 36% delle destinazioni potrebbe essere interessato da un peggioramento dei rischi climatici e da una riduzione dell'idoneità turistica in uno scenario a emissioni moderate. In uno scenario ad alte emissioni questa percentuale potrebbe raggiungere il 62%, coinvolgendo quasi due terzi delle destinazioni a livello mondiale. Caldo, siccità ed eventi meteorologici estremi potrebbero modificare le stagionalità turistiche, in particolare nel Sud-est asiatico, nell'Europa meridionale e nelle destinazioni alpine.

Secondo la ricerca, l'esposizione ai rischi climatici è in aumento nella maggior parte delle regioni turistiche, con il caldo che rappresenta il principale fattore. L’allerta dei ricercatori segnala che la tradizionale vacanza al mare, ma anche lo sci potrebbero diventare necessariamente meno praticate nelle stagioni oggi di punta per il turismo di queste destinazioni. Tuttavia, l’adattamento climatico potrebbe contrastare questi scenari, hanno spiegato i ricercatori, a patto che siano messe in campo azioni coordinate e investimenti. Innanzitutto, per la riduzione delle emissioni e poi per rafforzare la resilienza delle economie turistiche.

L’obiettivo della ricerca

L’idea dei ricercatori è di tradurre le informazioni e i dati climatici in decisioni di sviluppo e investimento più consapevoli. In sintesi, i crescenti rischi climatici a cui sono esposte le destinazioni turistiche evidenziano la necessità di una pianificazione della resilienza nel lungo periodo. Le decisioni prese oggi potrebbero influenzare la competitività turistica, la continuità operativa delle imprese e il benessere delle comunità nei prossimi decenni, hanno spiegato alla Cop31.

Jeremy Sampson, amministratore delegato di Travel Forward, ha suggerito serva una revisione sostanziale delle strategie di sviluppo turistico, sottolineando l'importanza di integrare le proiezioni climatiche nelle strategie di lungo periodo. Secondo Sampson, le destinazioni devono considerare la resilienza delle intere comunità e delle economie locali. Ciò richiede decisioni sugli investimenti infrastrutturali, sulle priorità di adattamento e, potenzialmente, su cambiamenti sostanziali degli attuali modelli turistici.

I risultati della ricerca hanno implicazioni significative per tutti gli operatori del turismo, hanno illustrato i ricercatori, dai gestori alberghieri, a dmo, tour operator e investitori nel settore turistico.

I partner della ricerca vogliono sviluppare ulteriori strumenti e studi e prevedono di rendere disponibile Destination Climate RiskScan attraverso una piattaforma online gratuita all'inizio del 2027. Lo strumento, hanno spiegato, ha l’obiettivo di aiutare governi, destinazioni, imprese e investitori a individuare le pressioni climatiche emergenti.