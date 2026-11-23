Grazie all’uso combinato di IA e YouTube, Google elimina la “tassa sulla complessità”: la difficoltà di conciliare le esigenze di tutti i membri della famiglia, o in generale di un gruppo, quando si programma un’esperienza turistica. “È il risultato della piena integrazione dell’IA agli strumenti operativi della nostra piattaforma - spiega Gian Marco Severini, senior account manager Google, ospite a Milano dell’incontro con gli stakeholder di Club del Sole - dal momento che il motore di ricerca non restituisce più link da aprire progressivamente per valutare la pertinenza alla ricerca di chi programma la vacanza, ma fornisce una risposta di carattere consulenziale come un’agenzia di viaggi”.

La macchina è cioè arrivata a decodificare l’intenzione umana, tanto da alimentare tre nuove tendenze: oggi è possibile sognare per mesi e prenotare all’ultimo minuto (è il cosiddetto “window shopping”), perché l’IA amplifica, ma soddisfa puntualmente la curiosità umana; la scelta finisce per prendere più tempo perché gli effetti dell’incertezza economica divengono più manifesti; la ricerca, ma soprattutto, la possibilità di trovare una soluzione ideale, sta irreversibilmente destrutturando il concetto di alta stagione.

Strategie push su YouTube

“Questo significa che ogni operatore turistico deve farsi trovare pronto appena il sogno inizia - evidenzia Severini - cioè molti mesi prima dei tradizionali tempi di prenotazione, avviando strategie push su YouTube in quanto nuova televisione persuasiva e predisposta per creare campagne altamente targhettizzate. Il risultato della partnership fra Google e Club del Sole è stato eclatante: +40% di fatturato generato mediante Google Ads”.

In futuro l’attenzione sarà dunque destinata a spostarsi sempre più sulle potenzialità commerciali della bassa/media stagione, ma anche sulla capacità di associare direttamente ricerca e brand, anziché di posizionarsi al top delle opzioni di mercato.