Siap lancia Viaggio: la nuova app che rafforza il legame tra cliente e agenzia di viaggio

Oggi, 11 novembre, SIAP presenta Viaggio. La nuova app per agenzie di viaggio e tour operator nasce per mantenere viva la relazione con il viaggiatore anche dopo il rientro e favorirne la fidelizzazione.

Personalizzabile con il brand dell’agenzia, Viaggio raccoglie in un unico spazio itinerari, biglietti, voucher e documenti di viaggio, consultabili anche offline. Il viaggiatore ha inoltre a disposizione informazioni utili sulla destinazione, dal meteo al convertitore di valuta. Attraverso l’app può consultare lo storico dei propri viaggi, richiedere nuovi preventivi e contattare direttamente l’agenzia, che può inviare comunicazioni e notifiche personalizzate e in tempo reale.

“La sfida per un’agenzia non è farsi scegliere una volta, ma essere scelta anche per il viaggio successivo”, sottolinea Giacomo Badino, Marketing Manager di Siap.

Scopri Viaggio: www.siapcn.it/app-per-agenzie-e-to/