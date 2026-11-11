PS ha inaugurato a Miami il quarto terminal privato

PS, società fondata originariamente nel 2017 con il nome di The Private Suite, ha riportato in vita la storica sede centrale di Pan Am con il suo primo terminal privato presso l’aeroporto internazionale di Miami. PS possiede e gestisce a oggi quattro terminal aeroportuali privati: Los Angeles, Dallas, Atlanta e appunto Miami. Vanity Fair America ha annunciato che è prossima l’apertura anche a Parigi.

PS consente ai passeggeri dei voli commerciali di evitare i terminal pubblici e di vivere, grazie a una membership, un’esperienza di viaggio privata e senza interruzioni, caratterizzata dallo spirito dell’ospitalità di lusso. Presso PS, gli ospiti possono usufruire di lounge esclusive o di Private Suites dedicate, pasti preparati da chef, servizi spa, mentre la Control Room di PS si coordina con le autorità governative, gli addetti alla sicurezza e i rappresentanti delle compagnie aeree.

Il nuovo terminal di Miami

“La creazione di un terminal PS all’interno dell’edificio Pan Am, sede di una delle compagnie aeree più influenti e iconiche della storia dell’aviazione, ha un profondo valore simbolico rispetto alla nostra missione di ridefinire l’esperienza di viaggio contemporanea”, ha dichiarato Amina Belouizdad Porter, ceo di PS. “Miami rappresentava il naturale passo successivo per noi, essendo il secondo aeroporto più trafficato della nazione per numero di viaggiatori internazionali e un collegamento fondamentale con l’America Latina e i Caraibi. Questa apertura rafforza ulteriormente la nostra presenza nelle città porta d’accesso connesse a livello globale”.

Il lancio di PS Direct, previsto entro la fine dell’anno, amplierà ulteriormente questa offerta attraverso trasferimenti integrati porta a porta, accompagnando gli ospiti direttamente dall’aeromobile alla propria abitazione o all’hotel.