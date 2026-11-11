Sarà una stagione invernale positiva ma all’insegna del risparmio quella che si appresta ad iniziare per la montagna italiana. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Italiano del Turismo Montano edito da Jfc, per il 2026/’27 la presenza di turisti sulle piste da sci aumenterà del 4,1% ma solo grazie alla componente straniera, in crescita del 5,7% e che ormai rappresenta il 51,4% delle presenze.

In calo invece di 3,4 punti percentuali il mercato domestico, con un crollo della presenza delle famiglie del 7,4% compensata dalla crescita del segmento di coppie e giovani, in aumento del 5,8%. A pesare è soprattutto la questione economica, con il 5,6% di chi ha fatto vacanze sulla neve che non ripeterà l’esperienza quest’anno a causa dei costi troppo alti. In inverno una famiglia di 3 persone spenderà per una settimana 4.101 euro, il 5,6% in più del 2025 anche se, a fronte degli alberghi le cui tariffe sono cresciute di oltre l’8%, i pacchetti settimana bianca sono in calo dello 0,8%. Un italiano su 4 prenoterà tramite agente di viaggio o tour operator, per un a media di 4,1 notti.

I due volti della stagione

“Abbiamo due tendenze – dichiara Massimo Ferruzzi, ceo di Jfc, a TTG Italia -. Da una parte, uno su 4 di chi ha già fatto vacanza sulla neve, ha già riprenotato. I periodi dal 28 dicembre al 3 gennaio si prevedono sold out. Ottime le previsioni anche per carnevale. Il resto è tutto sotto data, e dipende dalla neve”.

Più lunghe invece le vacanze degli stranieri, di 6,4 notti, con quello polacco che si conferma mercato di riferimento, seguito da Germania, Repubblica Ceca e Gran Bretagna. Intanto le prime nevicate sono già arrivate, la stagione invernale sciistica è quasi partita. Quattro mesi che genereranno un fatturato di 12,836 miliardi di euro, il 59,6% del totale annuale della filiera.