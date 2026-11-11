Destinazioni sciistiche: la classifica di Jfc

È ancora una volta Cortina d’Ampezzo la regina delle località invernali delle nostre Alpi per il 2026. Secondo i dati Jfc e dell’osservatorio italiano del tursmo montano, la cittadina veneta viene riconosciuta come migliore in quanto a notorietà, all’essere trendy e ad avere le migliori piste dell’arco alpino.

Cortina batte nuovamente Madonna di Campiglio, che si piazza seconda, e Bormio, che su oltre 77 mila votanti, risale 4 posizioni e si piazza sul podio. Quattro le new entro mentre l’Abetone, al 22esimo posto, è la prima delle località appenniniche ad entrare in classifica.

Madonna di Campiglio si consola con il titolo di località dai migliori servizi e più adatta alle famiglie, mentre la migliore performance la registra Corvara, località dell’alta Badia in provincia di Bolzano, che in un anno passa dal 22esimo all’undicesimo e viene riconosciuta come località dai migliori alberghi.