È la più silente e la più diplomatica della pattuglia low cost. easyJet rimane la linea aerea meno aggressiva del gruppo europeo distante anni luce dalla dialettica di Ryanair e dalla vivacità operativa di Wizz Air. Nel corso degli anni ha preso spazi e passeggeri su Milano Malpensa, senza mai aggredire il mercato nel vero senso della parola.

Adesso, nel momento dedicato ai festeggiamenti per i 31 anni di attività, ha voluto chiarire che manterrà intatto il network anche nel ‘27. Le mille segnalazioni e correzioni costringono i vettori a spiegare come opereranno il prossimo anno. Il costo del greggio ha infatti messo in allarme non solo le legacy, ma anche le low cost.

In una nota la linea aerea arancione ha confermato “la piena operatività su tutto il network. Le tariffe restano bloccate dopo la prenotazione, senza aumenti di prezzo o supplementi per il carburante. Nella remota ipotesi in cui ci fosse necessità di cancellare il volo, per motivi indipendenti dalla volontà della compagnia aerea, ai clienti easyJet sarà sempre garantito il rimborso o l’offerta di un volo alternativo”.

Senza fare nomi, ma pensando chiaramente a chi in passato ha richiesto supplementi di carburante. La solita easyJet, maestra nell’arte diplomatica, ma capace di prendersi l’impegno con la distribuzione ed i consumatori finali.