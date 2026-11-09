Maldive, Zanzibar, Caraibi, Kenya e Canarie. Queste le destinazioni che Neos collegherà alla Puglia con nuovi voli in partenza da Bari tra la stagione invernale 2026/2027 e la summer 2027. “Questo programma - sostiene il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta il risultato concreto di una collaborazione virtuosa tra Aeroporti di Puglia, Neos, tour operator e soprattutto le agenzie di viaggi pugliesi. Consentire ai cittadini di partire dalla Puglia per raggiungere queste località senza dover fare riferimento ad altri aeroporti significa migliorare la qualità dell’offerta, valorizzare il nostro network aeroportuale e rafforzare ulteriormente il ruolo strategico della Puglia nei collegamenti internazionali”.

Si parte il 5 febbraio 2027 con il volo per Malé (Maldive) e il 24 per Mombasa (Kenya), mentre dal 13 marzo decollerà il collegamento per la Repubblica Dominicana. Confermato, invece, per la summer 2027 il volo su Zanzibar, forte del successo registrato nelle precedenti programmazioni, cui se ne affiancherà uno nuovo per il Kenya.

“Vogliamo offrire ai viaggiatori pugliesi la possibilità di raggiungere direttamente da Bari alcune delle destinazioni più desiderate, presenti anche nell’offerta dei diversi brand di viaggio di Alpitour World - dichiara Carlo Stradiotti, amministratore Delegato Neos -. Un legame tra volo e proposta turistica, che rafforza le opportunità di scelta per il cliente e che si inserisce nella collaborazione con Aeroporti di Puglia e con la rete delle agenzie di viaggio del territorio”.

Durante l’inverno verrà, infine, ulteriormente arricchita l’offerta di collegamenti con le Canarie; nei mesi di novembre e dicembre ci saranno, infatti, più partenze verso Gran Canaria e Tenerife.