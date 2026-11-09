Turismo congressuale, il 70% dei buyer cerca destinazioni italiane meno note

Il 70% dei buyer internazionali di Italy at Hand guarda alle destinazioni italiane meno note, il 72% alle località di mare e il 66% alle isole. I dati di Convention Bureau Italia indicano spazi di mercato per i territori fuori dai circuiti congressuali consolidati. L’ottava edizione dell’evento, a Palermo dal 10 al 13 novembre 2026, riunirà 83 buyer di 25 Paesi e 71 realtà italiane, di cui 21 al debutto. Oltre 600 le candidature ricevute.

Gli Stati Uniti guidano la domanda con il 18% dei buyer, il 33% arriva da fuori Europa. Già prenotati oltre duemila incontri b2b sui 2.484 disponibili. Almeno il 65% dei buyer rappresenta aziende che organizzano almeno 30 eventi l’anno nel mondo. L’86% dei buyer cerca hotel indipendenti e catene, il 77% strutture di lusso e spazi per eventi. L’81% è interessato a prolungare il viaggio di due o tre notti nelle destinazioni candidate a ospitare i post-tour.