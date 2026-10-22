Neos investe sull’aeroporto d’Abruzzo: voli su Sharm el Sheikh e le Canarie per l’inverno

Neos potenzia l’offerta charter dall’aeroporto d’Abruzzo. La compagnia aerea del Gruppo Alpitour ha previsto per la stagione invernale 2026-2027 la conferma dei voli sull’Egitto e l’introduzione di nuovi collegamenti verso le Canarie.

Nel dettaglio, il vettore volerà ogni giovedì verso Shar el Sheikh fino al 19 novembre; e da gennaio 2027 attiverà nuove rotte verso Las Palmas de Gran Canaria e Tenerife, si apprende da fonti locali.

Presentando le novità, il presidente di Saga (società che gestisce lo scalo) Giorgio Fraccastoro ha dichiarato: “Neos ha scelto di puntare sempre di più sul nostro scalo. Il collegamento egiziano è infatti stato confermato. A questo si aggiunge l’apertura di un mercato nuovo, sondato con un esperimento a gennaio scorso con Tenerife e che per il 2026-2027 è stato ulteriormente potenziato sia in termini di frequenze che di destinazioni”.