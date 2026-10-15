Francorosso avvia un’importante operazione di rebranding e lancia nuove linee di prodotto. “Il restyling del logo rappresenta l’evoluzione naturale di un brand che vuole rispondere ai cambiamenti di mercato e alle aspettative dei viaggiatori”, ha dichiarato Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World. Il nuovo logo ha adottato un carattere più sottile e arioso mentre il globo viene ancora più stilizzato.

Il restyling riguarda anche I loghi delle linee di prodotto Francorosso ovvero Seaclub, Searesort e Intour. In occasione del rebranding, inoltre, Francorosso lancia anche DiscovHer, la nuova linea di viaggi al femminile, in collaborazione con Donnavventura. “Non presentiamo solo un avanzamento estetico - ha precisato Ezhaya -, ma anche un ammodernamento di prodotto. La nuova linea verticale è pensata per donne che desiderano esplorare il mondo con curiosità e autonomia”.

13 gli itinerari della prima programmazione con partenze a partire da fine marzo, articolati in due formule: Signature Journey, ovvero viaggi di una settimana a tema cultura e tradizioni, e gli Essential Escape, proposte più simili a city break. Tra le destinazioni offerte ci sono tra le altre, Irlanda, Uzbekistan, Thailandia, Egitto e Madagascar. Non mancheranno inoltre le possibilità di socializzazione, con canali Telegram e WhatsApp dedicati, la possibilità di condividere la camera con altre viaggiatrici e un magazine e un sito internet che racconteranno viaggi e destinazioni.