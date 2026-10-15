Un’intensa giornata di apertura di TTG Travel Experience e InOut raccontata nelle pagine del secondo numero di TTG Today, sfogliabile online e distribuito in versione cartacea tra i padiglioni della manifestazione. La cerimonia di apertura con il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ha dato il via ufficiale alla tre giorni nel segno del tema ‘Exist’, mettendo al centro le emozioni umane come driver del turismo.

Dopo le notizie della prima giornata, segue nel primo sfoglio di TTG Today l’intervista del direttore Remo Vangelista a Marco d’Ilario, country manager di Emirates. Una delle voci di protagoniste del quotidiano, insieme a Heli Mäki-Fränti, presidente Ectaa, Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea, il commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli.

Al centro del numero un’inchiesta sui network di agenzie, con la conferma del cambio delle abitudini di acquisto degli italiani ma non il calo di voglia di viaggiare. Per allinearsi alla domanda si evolvono anche le polizze assicurative e i pagamenti, sempre più digitali, raccontati in altri servizi di approfondimento.

Le destinazioni raccontate nelle pagine spaziano dalla Cina, con un reportage, fino a Caraibi, Maldive, Giappone, Irlanda, Seychelles e alle mete scelte per il 2027 da Lonely Planet. Non mancano i player delle crociere, che raccontano i nuovi prodotti e itinerari. Infine, uno spazio è dedicato alle startup, le cui innovazioni sono da scoprire nell’arena di TTG Next.