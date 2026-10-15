Fabri: “TTG importante occasione di confronto”

“Un’importante occasione di incontro e confronto tra gli operatori del turismo, in una fase in cui il settore continua a dimostrare una significativa capacità di crescita”. Così Elisabetta Fabri, presidente di Associazione Italiana Confindustria Alberghi, a proposito di TTG Travel Experience. “I dati evidenziati dall’Istat, in occasione dell’audizione parlamentare sul Documento programmatico di finanza pubblica 2026, confermano questa dinamica positiva - aggiunge -. Dopo un 2025 che ha visto l’Italia raggiungere 535,5 milioni di presenze turistiche, collocandosi al primo posto nell’Unione europea, le cifre provvisorie riferite ai primi sette mesi del 2026 registrano un ulteriore incremento del 2,7%, sostenuto soprattutto dalla componente internazionale, in crescita del 4,8%”.

Numeri importanti, che testimoniano la capacità attrattiva del nostro Paese e il ruolo strategico dell’industria turistica per l’economia nazionale. “La sfida ora è proseguire su questo percorso, rafforzando la competitività della nostra offerta e la capacità del settore di generare valore” continua la presidente, chiedendosi quale Italia si vuole costruire nei prossimi dieci anni: “Un Paese - precisa - capace non soltanto di attrarre visitatori, ma di valorizzare il proprio patrimonio, distribuire le opportunità di sviluppo lungo tutto l’arco dell’anno e sull’intero territorio, trasformando la propria attrattività in occupazione, investimenti e benessere diffuso”.