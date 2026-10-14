Idee per Viaggiare rilancia sul fronte della tecnologia, senza dimenticare le novità di prodotto. Questa la ricetta anticrisi del tour operator, in risposta a un periodo complesso per il turismo mondiale.

L’esercizio ‘25/’26 dell’operatore, in chiusura il 31 ottobre, registra una flessione attesa tra il 6 e l’8%, ma da luglio le prenotazioni crescono e Natale e Capodanno superano le aspettative.

“Abbiamo imparato nel tempo ad affrontare crisi come questa”, afferma il ceo e co-founder Danilo Curzi, puntando su investimenti in tecnologia, prodotto e organico. Nel Golfo recuperano gli stopover a Dubai, Abu Dhabi e Doha, mentre i soggiorni richiedono più tempo. La collaborazione con Emirates Dex (il programma della compagnia per i passeggeri in transito o in sosta) consente alle agenzie partner di acquistare hotel a condizioni agevolate, con libertà di programmazione e maggiori margini.

Il progetto Archimede Plus

Il fulcro del rilancio è Archimede Plus, presentato a Dubai e al debutto nei prossimi mesi: integra area agenzie, Crm, intelligenza artificiale, preventivi interattivi per smartphone e un nuovo motore di prenotazione. A seguire, è in arrivo una app per i viaggiatori. “Gli strumenti più avanzati hanno lo scopo di semplificare i processi, mettere in circolo le informazioni e restituire tempo alle persone”, spiega Andrea Nike Curzi, head of innovation.

Sul prodotto entrano Marocco ed Egitto, con tour individuali e di gruppo high-end, mentre in Centro America si rafforza sul Costa Rica.