La politica dei Cielos Apertos fa volare il turismo internazionale in Argentina. Grazie alle liberalizzazioni introdotte dal governo - fra cui la riduzione della tariffa per l’utilizzo degli aeroporti regionali - e al potenziamento dei collegamenti aerei da Nord America ed Europa, la destinazione sudamericana ha registrato fra gennaio e giugno 2026 un record storico di visitatori dall’estero: 3,11 milioni secondo i dati Indec (l’Istat argentino) di cui 1,43 da Paesi non limitrofi; il mercato italiano segna una crescita del 30% rispetto ai dati 2019 (160mila arrivi).

“A sorprendere è soprattutto la tendenza degli italiani a uscire dal consolidato circuito Buenos Aires-Iguazù-Patagonia - hanno evidenziato Vanessa Di Martino Creide e Horacio Reppucci, rispettivamente responsabile dell’ufficio promozione turistica dell’Ambasciata Argentina a Roma e segretario della Camera Argentina del Turismo - agevolati in particolare dalle promozioni di Aerolinas Argentinas che permettono di combinare una delle 38 coincidenze domestiche servite, ma anche dal successo del Ten Solar de la Quebrada per raggiungere la provincia settentrionale di Jujuy, via Mendoza”.