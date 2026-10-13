Aprono domani TTG Travel Experience e InOut | The Hospitality Community edizione 2026 alla Fiera di Rimini, che tracciano la rotta futura del travel ospitando in anteprima, anche quest’anno, una serie di osservatori e portando a Rimini operatori, destinazioni e protagonisti dell’ospitalità per leggere le traiettorie del 2027.

Tra i fenomeni emergenti che entreranno nel confronto di TTG c’è il beach wedding, ma lo sguardo sul 2027 passerà dai 5 trend di consumo di Travel & Hospitality Vision +27 by TTG alle ricerche del Politecnico di Milano, con la quantificazione del mercato e la prima indagine europea sul viaggiatore, fino ai nuovi modelli di vacanza analizzati da Confturismo-SWG e Nexi.

Isnart approfondirà il rapporto tra turismo, eventi e sviluppo dei territori e, tra gli altri confronti, ci sarà spazio per la Zero Click Economy - con la prima ricerca presentata in anteprima a Rimini sulla presenza di hotel e destinazioni italiane nelle risposte generate dall’intelligenza artificiale - e per l’ultima edizione del Rapporto sul Turismo Italiano.

Fra gli appuntamenti istituzionali a TTG il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi che inaugurerà la manifestazione.

Tra le novità 2026 c’è il format di TTG Star Award, con 12 candidati nelle categorie Transport, Hospitality, Destination e Tour Operator e una premiazione nella Main Arena dedicata ai professionisti che stanno innovando il settore. Torna, poi, l’Innovation District con TTG Next Startup, e confermato è anche Hotel Chains, con i principali gruppi alberghieri nazionali e internazionali e focus su sviluppo e trasformazione dell’hospitality.