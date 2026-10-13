Bluserena e l’evoluzione dell’all inclusive Made in Italy

Maggior libertà di scelta, ma anche esperienze differenziate per tipologie di ospiti nell’evoluzione dell’all inclusive Made in Italy di Bluserena Hotels & Resorts.
In previsione della stagione 2027, il gruppo alberghiero italiano specializzato nelle vacanze mare amplia l’offerta della propria formula di soggiorno: l’Ultra Inclusive viene dedicata ai resort con maggior vocazione leisure e con servizi premium personalizzati; la Soft Inclusive resterà l’alternativa più accessibile per le famiglie, ma con proposte ancor più attente alle coppie e a chi viaggia con amici.
In entrambi i casi, Bluserena potenzia i servizi legati alla ristorazione, al bar e alle facilities per spiaggia, così come il ventaglio delle attività sportive e le proposte per l’animazione. Grazie a questo aggiornamento, l’indice di soddisfazione globale punta a crescere oltre il 93% già rilevato nel 2026 (collocando Bluserena al primo posto fra i brand concorrenti), mentre l’indice di felicità post-soggiorno mira a superare la soglia dell’86%, con l’obiettivo di consolidare soprattutto la crescita a doppia cifra dei ricavi dai mercati internazionali.
Remo Vangelista