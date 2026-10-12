La Giordania rafforza i voli low cost sull’Europa

Nell’ambito di una strategia più ampia volta ad attrarre visitatori durante tutto l’anno, il Jordan Tourism Board sta ampliando gli accordi con Ryanair e Wizz Air, puntando sui voli low cost per rafforzare i collegamenti aerei turistici dela Giordania.
L’iniziativa si concentra sull’incremento dei collegamenti diretti con il King Hussein International Airport di Aqaba e il Queen Alia International Airport di Amman. L’ampliamento mira a collegare la Giordania con un numero maggiore di città europee, Italia inclusa, rendendo la destinazione accessibile a una platea più ampia di viaggiatori, scrive traveldailynews.com.
Aqaba sul Mar Rosso, Amman, Petra, Wadi Rum e il Mar Morto sono tra le aree che potrebbero beneficiare di una maggiore accessibilità internazionale, soprattutto nel periodo invernale.
L’obiettivo più ampio è rafforzare il turismo anche al di fuori dei periodi di punta tradizionali. Il clima invernale di Aqaba, ad esempio, offre alla Giordania l’opportunità di intercettare la domanda europea nei mesi in cui molte destinazioni mediterranee registrano un calo delle presenze.
Remo Vangelista