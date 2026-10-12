Le novità di Go World a TTG e i volti dello staff sulle carte da gioco

Una nuova piattaforma booking, le proposte dei diversi brand, le attività dedicate alle agenzie e una sorpresa. Sono queste le novità che Go World porterà a TTG Travel Experience per il suo appuntamento coni professionisti del settore.

La nuova piattaforma di booking è un importante passo nel percorso di evoluzione digitale di Go World, pensato per rendere sempre più semplice e funzionale l’operatività per gli agenti di viaggi. Sul fronte del prodotto, TTG a Rimini sarà l’occasione per conoscere da vicino le proposte dei brand Go World.

Non mancherà un focus sulle iniziative dedicate alle agenzie di viaggi, a partire da “Un tè con Go Asia”, il progetto di formazione personalizzata che permette agli agenti di confrontarsi direttamente, in sessioni individuali, con i product manager Go Asia, approfondendo destinazioni e tematiche scelte in base ai propri interessi e alle proprie esigenze.

Sul fronte commerciale prosegue invece “Just Go”, la campagna che prevede l’assicurazione Go World Plus in omaggio sulle partenze esclusive e sui tour della programmazione Go Asia, Go Africa, Go America e Go Australia. Due iniziative che, attraverso formazione e vantaggi concreti, confermano la volontà del Gruppo di affiancare le agenzie nella loro attività quotidiana.

E per chi passerà allo stand, Go World ha preparato un piccolo gadget: un mazzo di carte da gioco personalizzato con i brand del gruppo e i volti dello staff, per dare una faccia alle voci che si sentono al telefono.