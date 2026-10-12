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Air France, due nuovi voli verso gli States nella Summer 27

Per la stagione estiva 2027, Air France amplierà la propria rete con due nuove rotte verso gli Stati Uniti. A partire dal 3 maggio 2027, la compagnia volerà infatti verso San Diego, in California, dall’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Pochi giorni dopo, il 14 maggio, Nashville entrerà a far parte delle destinazioni della compagnia. Le nuove rotte saranno operate con aeromobili Airbus A350-900, con tre voli settimanali ciascuna.

In omaggio a Dolly Parton, figura iconica della musica country legata a Nashville, i voli tra Parigi e la città avranno il numero AF046, un riferimento al 1946, anno di nascita dell’artista. Air France sarà l’unica compagnia a operare voli diretti da Parigi verso queste due destinazioni e l’unica a servire Nashville dall’Europa continentale. San Diego, la seconda città più popolosa della California sarà servita il lunedì, il mercoledì e il venerdì, mentre la capitale del Tennessee, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

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