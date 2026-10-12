L’estate 2027 di Ryanair: le prime nuove rotte italiane

Ryanair gioca d’anticipo e lancia le prime 29 rotte per l’estate 2027, lanciando un operativo che in piena stagione comprenderà 230 destinazioni e 2.500 tratte.

Nelle nuove aperture, un ruolo significativo è ricoperto dall’Italia.

Il vettore, infatti, quest’estate collegherà Napoli con Alicante, Torino con Atene e Tangeri, Bari con Friedrichshafen, Leeds Bradford e Oslo Torp, Brindisi con Varsavia, Catania con Breslavia, Palermo con Marrakesh e Tirana.

“Ryanair è lieta di lanciare le prime 29 nuove rotte di quello che si preannuncia come un ricco operativo estivo 2027, offrendo ai nostri clienti attenti al risparmio l'opportunità di iniziare a pianificare in anticipo i viaggi del prossimo anno – dice Dara Brady, chief marketing officer di Ryanair -. Queste sono le prime nuove rotte per l'estate 2027 messe in vendita, a cui seguiranno ulteriori interessanti novità che saranno annunciate man mano che Ryanair continuerà ad ampliare il network.”