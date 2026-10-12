Ita Airways, Grazia Vittadini in corsa per la presidenza

L’italiana Grazia Vittadini è in pole position per la presidenza di Ita Airways quando Lufthansa salirà al 90% delle quote nel primo trimestre del 2027. Con queste parole riporta la notizia il Corriere della Sera. Rimarrebbe dunque in mani italiane la presidenza, nello specifico in quelle dell’attuale Chief technology officer. Una decisione “non definitiva”, prosegue il quotidiano, mentre Lufthansa non ha rilasciato commenti ufficiali.

La manager, nata a Lodi 57 anni fa, è l’ex Chief technology di Airbus e sarebbe la prescelta per prendere il posto di Sandro Pappalardo (che è anche presidente Enav). Milanese di residenza e di formazione, ha preso la maturità classica al Berchet e poi laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano (si specializza nel 1998 in Aerodinamica). Ha la licenza da pilota privato e da pilota di linea, come il ceo di Lufthansa (Spohr) e di Ita (Eberhart), entrambi piloti.