Carrani Tours diventa Marchio storico di interesse nazionale

Carrani Tours è ufficialmente Marchio Storico di Interesse Nazionale ed entra nel registro speciale istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il riconoscimento celebra i 101 anni di vita di un’azienda che, dal 1925, ha attraversato oltre un secolo di trasformazioni senza interrompere la propria attività.

L’iscrizione nel registro speciale arriva al termine della verifica dei requisiti previsti per i marchi storici, tra cui almeno 50 anni di registrazione o uso continuativo del marchio.

“Questo riconoscimento rappresenta molto più di una celebrazione della nostra storia – ha commentato Paolo Delfini, presidente di Carrani Tours - È la testimonianza di una continuità costruita generazione dopo generazione, attraverso competenza, relazioni e capacità di evolvere. Essere ancora oggi sul mercato con lo stesso nome con cui siamo nati nel 1925 è motivo di grande orgoglio e una responsabilità verso il futuro”.

“Per i nostri partner internazionali, la storia di Carrani è prima di tutto una garanzia di affidabilità - aggiunge Roberto Pannozzo, ceo di Carrani Tours. “In questi 101 anni il turismo è cambiato profondamente e ha attraversato momenti complessi. Carrani ha saputo affrontarli, innovarsi e continuare a essere un punto di riferimento per chi vende l’Italia nel mondo. È questa capacità di unire esperienza e cambiamento che vogliamo portare anche nei prossimi anni”.