Il gruppo Nicolaus “intrattiene regolarmente interlocuzioni con primari operatori finanziari e industriali, nell’ambito della propria attività di valutazione delle opportunità strategiche e di sviluppo, in linea con gli obiettivi di crescita aziendale”. Tuttavia, “smentisce che sia stato raggiunto alcun accordo in merito a una possibile cessione del Gruppo ad alcun operatore finanziario o industriale”. Così una nota del tour operator interviene sulle indiscrezioni circolate sulla stampa nazionale nelle scorse ore.

In merito ad eventuali operazioni, la nota precisa anche che eventuali sviluppi “saranno comunicati attraverso i canali ufficiali del Gruppo”, il tutto “nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza”

“Il Gruppo Nicolaus sta attraversando una fase di significativa crescita e consolidamento - sottolinea ancora la nota -, sostenuta dagli ottimi risultati conseguiti negli ultimi esercizi e da una strategia di sviluppo orientata al lungo periodo”.

Le cifre dell’operatore

A conferma di quanto affermato riguardo la solidità finanziaria, Nicolaus riporta nel comunicato le cifre dell’ultima chiusura di esercizio, ovvero quella del 2025, con un fatturato da 173 milioni di euro e un ebitda da 8,9 milioni di euro.

La nota si sofferma anche sull’indebitamento finanziario netto del Gruppo, “riconducibile prevalentemente agli investimenti nel patrimonio immobiliare alberghiero di proprietà”, che si attesta a 30 milioni di euro.

“Tale struttura finanziaria riflette un modello di business supportato da asset immobiliari e da una solida base patrimoniale, a sostegno delle prospettive di crescita e sviluppo del Gruppo”.