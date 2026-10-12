Delphina hotels & resorts fidelizza le agenzie con Amico+

Delphina hotels & resorts rafforza la fidelizzazione con Amico+, il programma gratuito che riconosce anche i soggiorni prenotati in agenzia. Dopo oltre 400mila presenze nel 2025, il gruppo alberghiero sardo presenta la novità al TTG Travel Experience di Rimini, dal 14 al 16 ottobre, e annuncia l’apertura dell’offerta Anteprima Estate 2027.

L’iscrizione va richiesta prima della prenotazione ed è valida per hotel e resort 4 e 5 stelle, residence e ville nel Nord Sardegna. Quattro i livelli: Welcome, Friend, Elite e Ambassador. Ogni notte vale un punto, con conteggio sui 24 mesi precedenti.

I vantaggi crescono dal benessere agli hotel credit per bar e ristoranti, fino a cancellazioni agevolate, esperienze gastronomiche, late check-out e sconti per il livello più alto. Previsti staff e helpdesk dedicati. “Amico+ nasce per valorizzare la relazione con gli ospiti” spiega il direttore generale Libero Muntoni.