Viaggiare per trasformarsi. È questo uno dei trend che caratterizza l’alto di gamma e a cui è dedicata l’edizione Winter 2026 di TTG Luxury magazine, in uscita oggi in versione digitale. Partire diventa un modo per ritrovarsi, per riconnettersi con se stessi e riscoprire nuovi codici di viaggio.

Nel numero del magazine in uscita oggi, molto spazio è dedicato all’Italia, che sta assumendo una nuova centralità nel panorama del lusso mondiale, grazie ad una capacità di interpretare le necessità dei nuovi turista di alta gamma.

A raccontare l’Italia è anche Laurent Gardinier, presidente di Relais & Chateaux, in una ricca intervista nella quale sottolinea uno dei plus della Penisola: la capacità di trasformare il viaggio in un’esperienza che supera l’esclusività e che rende il viaggiatore parte, anche solo per un breve momento, di una ‘cultura viva’.

Grande spazio è dedicato anche ad AURA, l’appuntamento organizzato da IEG e dedicato interamente al luxury travel che si terrà a Firenze dal 27 al 29 ottobre prossimi: le tendenze, i numeri, i desideri dei seller e dei buyer raccontano un nuovo modello di viaggio di alta gamma.

In un mondo dominato da ritmi frenetici, il luxury travel sta disegnando nuovi codici di viaggio.

TTG Luxury Winter edition è disponibile online a questo link.