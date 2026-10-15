Liguria: i piani per la destagionalizzazione

La Liguria si presenta al TTG Travel Experience 2026 con numeri in crescita e una strategia chiara puntata su turismo diffuso e destagionalizzazione. Nei primi otto mesi del 2026, la regione ha registrato 16,3 milioni di presenze (+4,1% rispetto allo stesso periodo del 2025), con ottime performance nei mesi di spalla (+14,3% a febbraio e +11,3% a maggio).

Sul piatto ci sono oltre 10 milioni di euro di investimenti e una riorganizzazione della governance territoriale basata su tre nuove Dmo nate per rafforzare la sinergia tra pubblico e privato.

“La nostra sfida è mettere a sistema l’intera offerta ligure 365 giorni l’anno: dai borghi all’entroterra, fino ai cammini e all’enogastronomia” ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. Tra le novità presentate in fiera figurano lo sviluppo dei prodotti outdoor (Liguria degli Anelli, Ciclovia Tirrenica e Sentiero Liguria), la classificazione Superior per gli hotel a 3 e 4 stelle e un tavolo dedicato al cineturismo.