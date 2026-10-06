Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: spunta il progetto di una macroarea turistica integrata

Il Nord Ovest ha chiuso il 2025 con 13,6 milioni di arrivi e quasi 39 milioni di presenze tra Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Da questi numeri sta nascendo un progetto di collaborazione lanciato dalle tre associazioni regionali di Confindustria, che puntano a trasformare le tre regioni in una macroarea turistica integrata, con un unico destination management capace di coordinare risorse, servizi e operatori pubblici e privati.

Secondo l’analisi dell’Università di Torino, l’integrazione potrebbe portare in dieci anni a un +41% di turisti, con una crescita del 24% delle imprese turistiche e del 30% dell’occupazione legata al settore. Tra gli obiettivi ci sono un brand unitario, una piattaforma digitale integrata, itinerari interregionali, la destagionalizzazione e una mobilità più efficace tra costa e montagna. Il progetto potrebbe essere operativo entro 2 anni.