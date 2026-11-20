CDSHotels continua a scommettere sull’all inclusive. La formula rappresenta per la catena alberghiera uno degli elementi distintivi della propria proposta di ospitalità. “Per noi l’all inclusive non è una novità di mercato, ma una scelta di ospitalità che portiamo avanti da tanti anni”, spiega Ada Miraglia, direttore commerciale di CDSHotels.

Una scelta strategica che la catena porta avanti da quattordici anni, interpretando la formula all inclusive come un modello di vacanza nel quale la completezza dell’offerta, la libertà di scelta e l’attenzione alle famiglie diventano espressione concreta della propria filosofia di accoglienza. “Nel tempo abbiamo arricchito la nostra proposta con nuovi servizi, attività ed esperienze, mantenendo sempre al centro lo stesso obiettivo - precisa Miraglia -: offrire ai nostri ospiti una vacanza completa, nella quale la qualità dell’accoglienza si traduce anche nella libertà di scegliere come vivere ogni momento del soggiorno, senza pensieri e con la tranquillità di avere già tutto ciò che è previsto dalla formula incluso nel prezzo. È un modello di ospitalità che rappresenta un patrimonio importante per CDSHotels e che continueremo a sviluppare e innovare, con un’attenzione particolare alle esigenze delle famiglie”.

A queste ultime la catena alberghiera, infatti, dedica servizi, spazi ed esperienze ad hoc, pensati per rispondere alle esigenze di ogni fascia d’età.

Pur mantenendo una filosofia comune, la proposta all inclusive non è mai la stessa in ogni struttura, ma si declina in funzione delle caratteristiche e dell’identità di ciascun villaggio. Le esperienze gastronomiche, i programmi di intrattenimento, le attività e i servizi possono infatti variare da una struttura all’altra, valorizzando le peculiarità delle singole destinazioni e offrendo esperienze di soggiorno differenti.