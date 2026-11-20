Aeroitalia fa un passo indietro sui voli di continuità in Sardegna. In un vertice organizzato ieri a Roma i vertici della compagnia aerea hanno incontrato i rappresentanti della Regione per discutere sulla decisione del vettore di abbandonare 3 rotte su 5 (Cagliari - Milano, Cagliari - Roma, Alghero - Roma) e sulle contingenze che stanno impattando sui costi operativi dei servizi di continuità territoriale. Un confronto che il vettore ha definito in una nota “positivo”.

“Le parti si sono confrontate con spirito costruttivo e con la comune volontà di trovare soluzioni condivise, convenendo sull’istituzione di un tavolo di lavoro congiunto”, ha fatto sapere il vettore nello statement, aggiungendo che “è stato, inoltre, concordato di proseguire il dialogo nelle prossime settimane, superando di fatto il termine del 15 gennaio 2027 che Aeroitalia aveva indicato come data di uscita dalle rotte in continuità territoriale e rispettando la tempistica prevista dal regolamento europeo”.

Sembra quindi sospesa per il momento la soppressione dei servizi da Cagliari e Alghero.