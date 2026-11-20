Nel 2027 gli aeroporti dovranno investire in sistemi per dialogare tempestivamente con i viaggiatori, prima ancora che per crescere in dimensioni e in efficienza di gestione del traffico, se vorranno mantenere passeggeri e rendere attivo il bilancio delle aree commerciali. La comunicazione è infatti la prima delle esigenze dei viaggiatori per il 2027, emersa da un sondaggio realizzato su 4.125 persone provenienti da 30 Paesi.

Un pubblico di viaggiatori che, in realtà, è sempre più soddisfatto dei transiti nei principali scali mondiali. Più di 3 passeggeri su 4, il 77%, esprime infatti un giudizio positivo sul proprio viaggio, rispetto al 73% del 2025 e al 69% del 2024. Il 64% di loro, però, attribuisce sempre più importanza a viaggi prevedibili, relax e comunicazioni chiare.

Secondo l’indagine di Aci World il 48% dei viaggiatori attribuisce maggiore importanza agli avvisi tempestivi su potenziali interruzioni rispetto ad altri servizi di assistenza personalizzati. I passeggeri associano esperienze senza intoppi a tempi di attesa ridotti, navigazione intuitiva e durata del viaggio prevedibile. Apprezzano i processi che riducono l’incertezza e semplificano gli spostamenti tra le diverse strutture aeroportuali. Pertanto, gli investimenti tecnologici degli scali dovranno tradursi in miglioramenti concreti e tangibili sul fronte di una comunicazione chiara e della ricerca di relax e comfort. La seconda esigenza dei viaggiatori è, infatti, poter vivere l’esperienza aeroportuale senza stress.