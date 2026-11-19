Un mercato stabile, nonostante le tensioni geopolitiche e le incertezze economiche, dove un ruolo da protagonista lo hanno l’ospitalità, il wellness e le esperienze. È il quadro del mercato globale del lusso che emerge dal 25° Osservatorio Altagamma, che ha presentato l’Altagamma–Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2026 e l’Altagamma Consensus 2027, realizzato con il contributo di analisti italiani e internazionali.

“Il lusso mondiale si presenta stabile nel 2026, superando i 1.500 miliardi di euro, nonostante le tensioni internazionali. Ma dietro questa stabilità il mercato cambia profondamente: cresce fino al 4% il lusso esperienziale, trainato da ospitalità, alta ristorazione, nautica e crociere, i beni personali recuperano moderatamente, grazie soprattutto ai clienti di fascia alta. Il numero dei clienti del lusso non diminuisce nel complesso, circa 450 milioni nel mondo, eccetto che per quelli dei beni personali: notiamo un ri-orientamento verso nuove forme di consumo, in particolare esperienze, benessere e longevità” dice Giovanna Vitelli, presidente di Altagamma.

Un ruolo centrale per l’Italia

In un contesto di questo tipo, dove l’esperienza diventa centrale, uno spazio particolare si apre per la Penisola. “Il lusso oggi non è più soltanto possesso, ma anche esperienza – continua Vitelli -. È una trasformazione che valorizza la forza dell’Italian Lifestyle: il mondo non vuole solo comprare il Made in Italy, vuole vivere l’Italia. Con Altagamma vogliamo tradurre questa opportunità in crescita per il Paese, sostenendo le imprese sui mercati internazionali e investendo su formazione dei giovani e trasmissione di quelle competenze che rendono unico il nostro saper fare”.

Altagamma–Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2026

Tra i 1.500 miliardi del valore del settore, il lusso esperienziale raggiunge 533 miliardi di euro (+2–4% a cambi correnti); i beni personali di lusso 367 miliardi (+1–3% a cambi correnti, +2–4% a cambi costanti); i beni durevoli e gli asset di lusso 626 miliardi (–5/–3% a cambi correnti).

L’ospitalità di alta gamma, le crociere e l’alta ristorazione continuano a beneficiare della preferenza per viaggi, relazioni e ricordi condivisi. Nella nautica e nell’aviazione privata acquisiscono rilievo le formule di accesso ai servizi alternative alla proprietà.

Le esperienze diventano una dimensione identitaria del consumo di lusso e ampliano il confronto competitivo: i brand non competono più soltanto su prodotti, ma anche sulla capacità di coinvolgere le persone in occasioni memorabili e di costruire legami riconoscibili e duraturi.

La base complessiva dei consumatori attivi nei diversi mercati del lusso rimane intorno a 450 milioni di persone. Il lusso amplia progressivamente il proprio perimetro: accanto ai beni e alle esperienze tradizionali guadagnano attenzione wellness, longevity, servizi di prevenzione, salute personalizzata, intrattenimento e nuove forme di appartenenza. La maggiore longevità e la possibilità di vivere più a lungo in buona salute aprono opportunità trasversali alle generazioni, rafforzando il ruolo del benessere nella costruzione delle proposte di valore.

Guardando al 2035, si prevede per il mercato globale del lusso un valore compreso fra 2.200 e 2.600 miliardi di euro, corrispondente a una crescita media annua del 4–6%.