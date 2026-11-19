Ogni labirinto nasconde un Minotauro e le aziende devono affrontarlo con gli strumenti adeguati a una trasformazione più veloce che in passato. Luca Patané, Presidente Gruppo Uvet, riassume così il tema del suo Biz Travel Forum 2026, moderato da Nicola Porro tra i 7 Palazzi Celesti di Pirelli Hangar Bicocca.

Il filo di Arianna del Gruppo “è mantenere l’entusiasmo per migliorare e leggere le tendenze da una mappa che permette di districarsi nello scenario, ossia il labirinto, senza paura”. L’uscita si conquista insieme: “se manca la comprensione fra gli attori della filiera non si crea sinergia vincente”. E su questo interroga vettore e operatore ferroviario.

La partita nei cieli

Il ceo di Ita Airways Joerg Eberhart sostiene che “la politica e le regolamentazioni impattano sul business” e spera nell’alleanza fra Paesi e compagnie aeree europei per agevolare lo sviluppo di infrastrutture strategiche, in riferimento ai grossi investimenti turchi sull’aeroporto di Istanbul da 100 milioni di passeggeri all’anno rispetto ai 50 milioni di Fiumicino.

A proposito delle tariffe, precisa: “Con il costo del fuel saremo tutti costretti ad aumentare le tariffe, noi cerchiamo di ottimizzare il prezzo con la formula giusta che dipende dall’elasticità della domanda”. Anche se, specifica, “in rapporto ai rincari di altri settori dal 2019 al 2025 siamo stati modesti nei rialzi”.

In quanto a novità guarda a Ovest, “Ci interessano gli Stati Uniti, che continuano a costituire il mercato più importante per noi fuori dall’Italia, per questo abbiamo iniziato a maggio su Huston e abbiamo piani per Newark”. Nel mirino anche i flussi dall’Italia verso il Sudamerica, con un volo per Caracas da marzo 2027 e una rotta su Lima.

Il ruolo delle ferrovie

Per Francesco Cacciapuoti, chief sales officer Trenitalia, la sfida è fornire un servizio di mobilità integrata e sicura al giusto prezzo: “FS Trenitalia si muove nel labirinto fisico di hub, stazioni e rotaie e in quello digitale di sistemi di sicurezza e tecnologie trasportando 570 milioni di persone nel 2025”.

Per farlo serve “una rete capace, resiliente, sicura, in cui investiamo costantemente come nel piano strategico da 100 miliardi di euro destinati all’evoluzione dell’infrastruttura”. Anche per lui “gli stakeholder del trasporto devono proporre un sistema di viaggio integrato attraverso connessioni tra partner e offerte digitali integrate nella distribuzione”.