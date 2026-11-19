È stato inaugurato ufficialmente oggi l’attesissimo Thompson Rome, hotel cinque stelle lifestyle del brand Hyatt Hotels Corporation che occupa uno degli indirizzi più famosi della politica italiana, il palazzo di via delle Botteghe Oscure ex sede del Partito Comunista Italiano.
Aperto al pubblico lo scorso 27 ottobre, l’hotel dispone di 69 camere e suite ed è stato oggetto di un importante e articolato intervento di ristrutturazione, realizzato da AG Group S.r.l. e Rossfin Group.
Nelle camere si è avvolti da un’atmosfera tipica di una residenza romana contemporanea che prende forma attraverso l’uso di materiali naturali dalle tonalità calde, arredi su misura e dettagli discreti. Le 20 suite rappresentano quasi un terzo delle sistemazioni disponibili e comprendono Junior Suite, Suite con patio o terrazza e l’esclusiva Penthouse Suite di 104 metri quadrati, con una splendida terrazza con vista sull’Altare della Patria.
Tre spazi distinti scandiscono l’offerta gastronomica di Thompson Rome, dall’espresso della prima colazione del mattino ai pranzi da assaporare con calma, fino all’aperitivo, dalla cena ai drink con vista sulla Città Eterna. Il progetto LYVE riunisce il Restaurant al sesto piano e il Rooftop al settimo, con una proposta ispirata alla Riviera mediterranea; al piano terra, la Lobby Lounge conserva una propria identità.
L’hotel ospita una collezione artistica di livello, comprendente opere di autori legati alla Scuola Romana e alla Scuola di Piazza del Popolo, accanto a lavori contemporanei che riflettono la storica apertura culturale di Roma e le influenze internazionali che l’hanno attraversata. Tra gli artisti presenti figurano Francesco Del Drago, Giangaetano Patanè e Guido Strazza.
Le opere, esposte negli spazi comuni e nelle camere, sono parte integrante dell’esperienza degli ospiti e collegano la memoria del luogo alla creatività della Roma contemporanea. Il rapporto con la comunità creativa romana sarà ulteriormente sviluppato attraverso un programma di mostre temporanee, incontri con gli artisti e altre iniziative culturali.
Remo Vangelista