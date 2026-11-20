Si vede il traguardo dei 2 miliardi di dollari di fatturato complessivo nel 2026 (1,98 è la stima). Con questo numero sullo schermo The Leading Hotels of the World ha celebrato a Roma la sua convention annuale più partecipata di sempre per numero di delegati. I membri arrivavano da tutto il mondo, ma la compagine italiana (90 hotel) ha fatto la sua parte, inclusi i rappresentanti dei nuovi membri nella Penisola (Palazzo Venezia a Como, Casa J.K. Place Roma, Palazzo Gattini a Matera, Miralago Luxury Apartments a Cernobbio, Le Graal Cortina, Il San Corrado di Noto, Atlantis Bay a Taormina). Shannon Knapp, ceo e presidente, ha sottolineato dal palco come “noi lavoriamo come fossimo il vostro atelier e voi gli artisti: vogliamo che abbiate successo secondo i vostri termini e canoni”.

L’indipendenza e l’unicità delle strutture, spesso di proprietà famigliare sono, infatti, alla base del network e, ha proseguito Knapp, sono anche la sua forza, perché oggi la domanda dei luxury traveller cerca esattamente questo. Il risultato dell’anno indica un +18% rispetto al precedente (il benchmark del settore luxury hospitality viene dato a +8% sul 2025). La cifra segna anche un raddoppio rispetto al 2022, quando si era raggiunto 1 miliardo di dollari di fatturato. Contestualmente Knapp ha aggiunto come siano cresciute anche le statistiche di soddisfazione e qualità percepita dei clienti.

La strategia di LHW di puntare sul trade, quindi sui luxury travel advisor, con programmi specifici, ha portato nel 2026 a una crescita del 25% nelle prenotazioni sul 2025. Tanto che, ha annunciato Knapp, nel 2027 sarà creato un club “leading insiders” per i travel advisor più fedeli. Contestualmente saranno potenziati anche i programmi loyalty per i viaggiatori, che pure hanno dimostrato di funzionare a vantaggio dell’intero network, con viaggiatori che cambiano destinazione ma scelgono un’altra struttura LHW.

Alla base, come specificato anche dal presidente del comitato esecutivo Andrea Scherz, resta la protezione degli standard e la selettività, sia nei new members (solo il 5% delle domande vengono accettate ogni anno) che nell’eliminazione dal network quando gli standard non sono più garantiti. Tra i prossimi step strategici la direzione è quella di approcciarsi sempre più alla Gen Z, guidata nelle scelte dal digital. La sfida, in generale, è quella di intercettare la domanda in un mondo sempre più complesso, tra app, social media e, ovviamente, agenti AI.

“Servono competenze nuove e più profonde. Il mercato cerca quello che le strutture LHW offrono, ma bisogna fare meglio per catturare le opportunità e questo per le singole strutture può diventare difficile e costoso”, ha spiegato Knapp. “Qui entra in gioco il team di LHW. Siamo già stati a questo punto - ha chiosato Knapp - quando è arrivato internet, poi i siti web, poi i social media. Ora dobbiamo costruire un team più forte sui temi dell’intelligence e della lettura dei dati, che si traduca in competenze commerciali e trasformi la potenziale domanda in fatturato. Questo significa in primis migliorare la visibilità sulle piattaforme AI e accettare che un cliente potrebbe anche non arrivare mai sui nostri siti”. Tutto per restare fedeli alla missione originaria di The Leading Hotels of the World, alla vigilia del centenario del 2028: “Dare forza e supporto agli hotel indipendenti del lusso affinché restino indipendenti”.