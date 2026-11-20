“La destagionalizzazione è una priorità del Piano strategico del turismo, che punta a diversificare l’offerta, valorizzando, i borghi e le piccole isole, cammini e montagne, un patrimonio diffuso, come dire tutta l’Italia tutto l’anno”. Il ministro Gianmarco Mazzi torna a ribadire il ruolo della valorizzazione dei mesi spalla e delle destinazioni minori nell’agenda del Ministero del Turismo.

Rispondendo a un’interrogazione parlamentare sul fenomeno dell’overtourism, il titolare del dicastero del Turismo ha rimarcato la necessità di non limitare i flussi, bensì di governarli: “Il problema - ha sottolineato - non è l’eccessivo turismo, ma la gestione e l’organizzazione dei flussi, su cui il Ministero sta lavorando”.

Una maggiore distribuzione degli arrivi nei periodi spalla, secondo il ministro, può generare un circolo virtuoso nella filiera turistica italiana, da cui ogni attore può trarre beneficio. “La destagionalizzazione serve alle imprese per ripartire i costi, attirare nuovi visitatori e trasformare contratti stagionali in rapporti più stabili. Per questo, incentivando le misure sul lavoro, come il piano staff house, la decontribuzione di notturni e festivi e la detassazione delle mance, sosteniamo il lavoro fuori stagione. I dati lo confermano. I mesi a bassa stagione superano quelli estivi di 4,7 punti percentuali negli arrivi e 6,6 nelle presenze. Ad aprile, maggio e settembre le presenze crescono di 8,3 punti percentuali, contro l’1,7% dei mesi centrali dell’estate. Nei borghi si rileva una crescita delle presenze del 9% a gennaio, del 3% a febbraio e di oltre il 24% a maggio”.

Gli investimenti

Risultati che, secondo Mazzi, “nascono da investimenti mirati: oltre 246 milioni di euro per i piccoli Comuni a vocazione turistica che da soli valgono circa il 20% delle presenze nazionali, cammini, città creative e Unesco e Accordo di sviluppo e coesione”.

Muovono nella prospettiva di promuovere e valorizzare territori meno frequentati, ha continuato il ministro, anche “il progetto ‘Che spettacolo l’Italia’, per sostenere il cineturismo” e “il portale Italia.it che diffonde contenuti digitali, percorsi georeferenziati e strumenti di pianificazione delle esperienze di viaggio, con l’obiettivo di orientare la domanda verso una più ampia varietà di destinazioni e periodi dell’anno”.