Avianca arriva in aiuto dei clienti di Plus Ultra, la compagnia che ha sospeso le operazioni a Lima e Buenos Aires per una procedura pre-concorsuale.

Come riporta preferente.com Il vettore colombiano metterà a disposizione voli di rientro – via Bogotá e senza alcun costo – per i viaggiatori che hanno già intrapreso il proprio itinerario sulle tratte tra Lima e Madrid, o tra Buenos Aires e Madrid.

L’offerta è soggetta a disponibilità ed è valida per i biglietti acquistati entro il 17 novembre per i viaggi compresi tra il 18 novembre e il 2 dicembre. I posti saranno assegnati in base all’ordine di richiesta e previa disponibilità. I passeggeri dovranno pagare solo tasse, imposte, contributi, oneri amministrativi e qualsiasi altro costo obbligatorio previsto.

Avianca ha precisato di aver adottato misure simili in occasione della cessazione delle attività di Viva Air, Ultra Air e Spirit Airlines.