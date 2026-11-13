Un’altra compagnia aerea paga il prezzo dell’instabilità geopolitica e dell’impennata del costo del carburante. È Plus Ultra, che ha avviato le trattative con i creditori e presentato al tribunale competente un’istanza per accedere alla procedura pre-fallimentare prevista dalla legislazione spagnola.

Il vettore intende così avviare un piano di ristrutturazione, prevedendo tagli dei voli e del personale nonché la riduzione della flotta, per rafforzare la posizione finanziaria e garantire la continuità operativa.

La compagnia spagnola, si apprende da Preferente, intende inoltre ridimensionare il network internazionale, cessando i servizi verso Buenos Aires e Lima per concentrare le attività su Caracas e sui voli charter.

In uno statement Plus Ultra ha chiarito i fattori che hanno portato a prendere queste decisioni. A pesare, in primis, il caro fuel. “Dall’inizio del conflitto in Medio Oriente a marzo, i prezzi del carburante sono aumentati in media del 68%, raggiungendo picchi del 109%, una situazione senza precedenti negli ultimi anni. Inoltre, altri eventi geopolitici, disastri naturali e chiusure dello spazio aereo dovute a conflitti armati hanno vanificato le aspettative del settore”, ha fatto sapere il vettore, precisando che le circostanze “hanno reso necessario adattare la struttura finanziaria di Plus Ultra al nuovo contesto e fornire all’azienda una base più solida e sostenibile per il suo sviluppo futuro”.